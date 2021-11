Un incendio si è scatenato in un’abitazione di via delle Begonie, a Crotone. Le fiamme, la cui origine è al momento sconosciuta, avrebbero invaso in poco tempo l’appartamento. Tempestivamente intervenuti sul posto i Vigli del fuoco del Comando Provinciale di Crotone che sono tutt’ora in azione. Sul posto anche gli agenti della Questura pitagorica.