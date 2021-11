FI, Straface a San Giovanni In Fiore: “una risorsa per tutta la Calabria”

Corale entusiasmo affettivo e sincera partecipazione, fisica ma soprattutto morale, accorata condivisione di un progetto di rinnovamento della e nella politica, affinché le Istituzioni corrispondano realmente alla volontà dei cittadini di fare delle sedi deputate alle scelte decisionali le “case di vetro” nell’esclusivo interesse della collettività.

Un comune disegno d’intendere e vivere l’attività politica come servizio reso alle popolazioni e alla tutela delle loro istanze, nel solco del rinnovamento e della coesione che ispirano l’azione riformatrice del Presidente della Regione Calabria, onorevole Roberto Occhiuto.

È all’insegna di questi propositi che ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri, nella ridente cittadina di San Giovanni in Fiore, un incontro tra il neo eletto consigliere regionale di Forza Italia, onorevole Pasqualina Straface, e il locale circolo “Jole Santelli” del movimento azzurro. Un incontro fortemente voluto dal consigliere Straface per salutare e ringraziare la comunità florense per il sostegno ricevuto durante la recente competizione elettorale e nel corso del quale la stessa è stata accolta con calore e generosità.

“Ho reputato opportuno recarmi a San Giovanni in Fiore a pochi giorni dalla mia proclamazione alla carica di consigliere regionale – dichiara Pasqualina Straface – quale doveroso e sincero atto nei confronti di questa comunità vivida e unita per la grande fiducia riposta nei confronti della mia persona. Una comunità che ha inteso tributarmi moltissime preferenze e nella quale ho immediatamente percepito e riscontrato la presenza di valori mai sopiti e tradizioni che occorre difendere e adeguatamente valorizzare, ad iniziare dalle preposte istituzioni regionali. Gratitudine che ho inteso esprimere, nel corso dell’assemblea, a tutto il partito di Forza Italia di San Giovanni in Fiore, prima forza politica della cittadina, per l’impegno profuso e la militanza svolta con coerenza e passione: dal coordinatore del circolo “Jole Santelli”, Francesco Mazzei, agli assessori comunali Claudia Loria (Forza Italia) e Patrizia Carbone (gruppo “Rosaria Succurro Sindaco”), entrambi esponenti di primo piano dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Rosaria Succurro, autorevole esponente del movimento azzurro; dal capogruppo forzista in Consiglio comunale, Cristian Bitonti, alla consigliera comunale del partito Rosanna Bibiani, a tutti gli iscritti, molti dei quali giovani, del circolo “Jole Santelli”, prestigiosa realtà politica e credibile punto di riferimento sia per il centro florense sia per l’intero territorio regionale”.

“La politica è seria e vera – prosegue il consigliere regionale Straface – allorquando non cessa con una vittoria conseguita al termine di una competizione elettorale, bensì ha inizio proprio nel momento successivo al conseguimento dell’obiettivo. Ecco perché, nel ringraziare con affetto e gratitudine tutti coloro i quali hanno inteso riporre nei confronti della mia persona sentimenti di fiducia e stima, è mia ferma intenzione far seguire a tutto ciò un’azione istituzionale mirata a tutelare e valorizzare la comunità di San Giovanni in Fiore all’interno dell’assise regionale, impegnandomi a favore delle numerose risorse che questo splendido centro detiene, tanto da costituire una irrinunciabile risorsa per tutta la Calabria, con una spiccata attenzione che intendo riservare al settore della sanità, e in particolare dell’Ospedale, nell’ottica di garantire e potenziare i servizi resi alla cittadinanza. Un territorio che rappresenta un autentico scrigno di bellezze storiche, artistiche, culturali e religiose, centro di prim’ordine per la presenza di “simboli” della fede e del tessuto sociale, in primis l’Abbazia Florense e il Museo Demologico, che meritano di essere conosciuti e apprezzati il più possibile, anche e soprattutto ai fini turistici oltre che didattici per le nuove generazioni. Testimonianze di una memoria storica che rende lustro alla comunità di Gioacchino da Fiore, unitamente alla pregevole tradizione artigianale e al rigoglioso patrimonio naturalistico. Competenze, professionalità, coesione sociale e amore per la propria regione: tutto questo è presente a San Giovanni in Fiore e io intendo contribuire nel solco di questa direzione, grazie alla vicinanza dei preziosi amici dell’affiatata famiglia di Forza Italia”.