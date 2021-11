Serie B. Crotone-Monza, test a rischio per entrambe: rossoblù in attesa dell’“effetto Marino”

Dopo il test col Frosinone, con Marino in panchina, il Crotone ritorna a giocare al proprio stadio, l’Ezio Scida, la dodicesima giornata, nella speranza di aver trovato la “formula” giusta, per uscire da un incubo iniziato dalla serie A: 113 (92 A+21 B) gol subiti fino ad oggi, da una difesa afflitta da problemi di aderenza.





di Giuseppe Romano

Tre soli giorni non erano bastati al sostituto di Francesco Modesto per capire i “testa coda” della squadra pitagorica, e la sconfitta subita a Frosinone è stata subito archiviata, col proposito di identificare il “guasto”, in una “rosa” di qualità.

Una settimana è bastata a Pasquale Marino per ridare alla squadra la capacità di reazione e le giuste linee aerodinamiche per farla funzionare senza più sbandare?

Il nuovo tecnico è convinto che il Crotone possa lottare per un campionato dignitoso e che “alcune condizioni favorevoli sono state recuperate”.

Il test di prova sarà racchiuso nei 90 minuti contro il Monza, guidato dall’ex mister del Crotone, Giovanni Stroppa. Sarà un test a rischio anche per il tecnico brianzolo, per le prestazioni non brillanti mostrate da una delle migliori squadre, con “telaio e sospensioni” da poter stare in testa alla classifica, invece arranca al decimo posto, affiancato da Perugia.

Si tratta, quindi, di due squadre che non hanno fatto emergere il vero potenziale, e tutti scommettono sul fatto che questo match potrebbe decidere la ripartenza di una delle due.

Sotto osservazione restano i due tecnici: Marino e Stroppa. Il primo riparte da “zero”, essendo arrivato a Crotone una settimana fa, mentre Stroppa è sotto “pressione” da oltre un mese, costretto pure a schierare quattro difensori in linea, cosa dura per lui, oltranzista del 3-5-2 che, nella scorsa stagione di serie A ha trascinato il Crotone in B.

È chiaro che Crotone-Monza è un match dal pronostico difficile, anche per la Lottomatica: Il Monza, targato trasferta, visto nelle ultime gare, ha privilegiato il contenimento, e questa tattica ha permesso ai brianzoli di ottenere due importanti pareggi su campi difficili come quelli di Vicenza e Parma.

A Crotone è lecito aspettarsi una condotta di gara simile, ma gli Ionici hanno fame di punti e hanno un attaccante come Mulattieri in grado di colpire in ogni momento e, in casa, su sette punti totalizzati, sei li ha conquistati sul proprio campo, allo Scida.

Un match che Marino e Stroppa vorranno vincere ad ogni costo, senza stare appesi ai risultati degli altri, non piace e non porta vantaggi a nessuno delle due compagini.

Lontano dal Brianteo, la formazione lombarda ha conquistato solo quattro punti (nessuna vittoria, quattro pareggi e due sconfitte), attenzione però ai “lampi” dei singoli, data l’elevata qualità individuale dei giocatori.

Il tecnico pitagorico, felice di essere approdato in Calabria, non trema difronte alla potenza monzese: “abbiamo una squadra giovane, ma vi è la qualità per giocare in B” e vuole vincere, consapevole che è in gioco la salvezza: terzultimo posto, in piena zona rossa, e a due punti di vantaggio vi è l’Alessandria che gira nel play out.

Marino vuole vincere in campo e fuori con i tifosi, gli stessi che nell’ultima partita interna, contro il Benevento, hanno alzato i toni per il cambio di allenatore.

Sugli spalti, ancora echeggiano i fischi, contro la squadra, il tecnico e la dirigenza, di un pubblico innervosito dalle difficoltà della propria squadra e dalla sconfitta subita contro i campani.

Fischi che hanno determinato il cambio di panchina: Modesto-Marino. Ora bisogna saper andare per la propria strada senza false illusioni, servono punti per risalire la classifica e occorre conquistarseli sul campo, un rivale per volta, a cominciare col Monza.

Si vuole uscire da un incubo che dura da troppo tempo. La “Curva Sud” garantisce la spinta in più: “La passione, l’entusiasmo e i vessilli non mancheranno mai. Vogliamo in cambio Volontà, energie e passione in campo”.

Potrebbe essere questo il giorno della verità per la squadra assegnata a Pasquale Marino, che ha lavorato per mettere a punto una squadra che sappia mantenere l’intensità, meno possesso palla e azioni offensive di qualità, con Mulattiere in grado di colpire in ogni momento.

Anche Mulattieri sarà un “osservato speciale”: al comando della classifica dei marcatori, con sei gol, assieme a Lucca (Pisa), Lapadula G. (Benevento), Galabino A. (Reggina), Dionisi F. (Ascoli). Stroppa è avvisato.

L’ARBITRO

Crotone-Monza, dodicesima giornata di Serie BKT 2021-22, in programma domenica 7 novembre alle 16.15, sarà diretta da Marco di Bello della sezione di Brindisi; Assistenti: Marco Bresmes di Bergamo e Francesca Di Monte di Chieti; Quarto uomo: Antonino Costanza di Agrigento; VAR: Lorenzo Maggioni di Lecco; AVAR: Damiano Margani di Latina. L’arbitro Di Bello non ha mai diretto in passato il Monza.

I CONVOCATI

Crotone: 1 Festa, 3 Cuomo, 5 Visentini, 6 Mondonico, 7 Vulici, 9 Mulattieri, 11 Juwara, 13 Contini, 15 Donsah, 17 Molina, 18 Oddei, 19 Canestrelli, 20 Rojas, 21 Zanellato, 22 Saro, 23 Giannotti, 27 Nedelcearu, 28 Borello, 29 Sala, 30 Paz, 73 D’Aprile, 99 Marici. Indisponibili: Benali, Estevez, Mogos, Schirò. Squalificato: Kargbo.

Monza: Donati, Mazzitelli, Caldirola, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Finotto, Sommariva, Pedro Pereira, Di Gregorio, Bettella, Siatounis, Rubbi, Antov, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Brescianini, Marrone, Mota Carvalho, D'Alessandro, Vignato, Ciurria, Pirola. Indisponibili: Lamanna, Favilli, Barillà e Scozzarella

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (4-4-2): Contini; Cuomo, Nedelcearu, Canestrelli, Paz; Molina, Zanellato, Vulic, Donsah; Maric, Mulattieri. All. Pasquale Marino.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Pirola; Pereira, Barberis, Colpani, Machin, Carlos Augusto; Gytkjaer, D'Alessandro. All. Giovanni Stroppa

DOVE VEDERLA

Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (202 e 249 satellite; 473 e 483 digitale terrestre. Sky Sport: 251 satellite; Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite APP sulle smart TV.

Diretta Streaming: DAZN diretta striming - smart Tv; + tv collegati al TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, o ancora ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.