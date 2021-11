Covid. Impennata di contagi in Calabria: 244 i nuovi positivi, aumentano le ospedalizzazioni

Ancora un’impennata di contagi di Covid-19 in Calabria dove nelle ultime 24 ore sono stai registrati 244 nuovi positivi. Dunque un notevole aumento rispetto ai 179 casi di ieri (QUI IL BOLLETTINO) anche se di positivo c’è il fatto che oggi nella nostra regione non si contano vittime.

La maggior parte dei postivi si registra nel provincia di Cosenza dove sono 88 i nuovi casi, seguono la provincia di Reggio Calabria (+84), Crotone (+29), Catanzaro (+22), Vibo Valentia (+21). Casi complessivamente scoperti dai 4.776 tamponi effettuati e processati su tutto il territorio regionale nell’ultima giornata. Nessun nuovo positivo viene invece segnalato da fuori regione.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 88.407, mentre i decessi per o con il coronavirus sono stati 1.454. I guariti di oggi sono 96, per un totale di 83.523 persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 3.430 (+148).

L’altra nota dolente della giornata odierna è l’aumento delle ospedalizzazioni. Neo reparti Covid della regione si trovano in tutto 112 pazienti con 8 nuovi ricoveri: quattro nel Cosentino e quattro nel crotonese. Una dimissione è invece stata registrata nel Catanzarese e due nel Reggino.

Stabile la situazione nelle terapie intensive dove si trovano 8 persone. In isolamento domiciliare ci sono invece 3.310 (+143) persone.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i positivi di oggi sono 84, da inizio pandemia si sono ammalati in 31.101. Attualmente i casi attivi sono 1.113, di cui 41 ricoveri in reparto (-2); 1 in terapia intensiva; 1.071 in isolamento domiciliare (+54). I casi chiusi sono 29.988: 29.577 guariti, 411 deceduti

Nel Cosentino da febbraio si sono ammalati in 28.456, mentre nelle ultime 24 ore in 88. Attualmente i casi attivi sono 1.360, di cui 38 ricoveri in reparto (+4); 3 in terapia intensiva; 1.319 in isolamento domiciliare (+49). I casi chiusi sono 27096: 26.438 guariti, 658 deceduti

Nel Catanzarese i positivi di oggi sono 22, per un totale di 11.681. Attualmente i casi attivi sono 175, di cui 11 ricoveri in reparto (-1); 4 in terapia intensiva; 160 in isolamento domiciliare (+23). I casi chiusi sono 11506:11.348 guariti, 158 deceduti.

Nel Crotonese il totale dei casi si attesta a quota 8.727, mentre oggi sono 29. Attualmente i casi attivi sono 231, di cui 16 ricoveri in reparto (+4); 0 in terapia intensiva, 215 in isolamento domiciliare (+8). I casi chiusi sono 8.496: 8381 guariti, 115 deceduti.

Nel Vibonese i casi di oggi sono 21, mentre il totale è di 7.036. Attualmente i casi attivi sono 407, di cui 5 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 402 in isolamento domiciliare (+9). I casi chiusi sono 6.629 (6.526 guariti, 103 deceduti.