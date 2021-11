Corigliano – Rossano, in casa con eroina ancora da tagliare. Arrestato 28enne

In casa con eroina ancora da tagliare. Per questo motivo un 28enne è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Operativa di Corigliano-Rossano.

I militari hanno effettuato un controllo con la collaborazione delle unità cinofile del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, e hanno arrestato un 28enne per detenzione di eroina.

Nel corso della perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovato cinque involucri con 26 grammi di eroina ancora da tagliare, nascosti in un magazzino,.

Il 28enne è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e così come concordato con il Sostituto di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata da Alessandro D’Alessio, il 28enne è stato veniva liberato.

Successivi controlli, hanno permesso di segnalare alla Prefettura di Cosenza un giovane di 26 anni, che è stato trovato in possesso di grammi 1,2 di marijuana, sottoposta a sequestro. Complessivamente, i militari hanno fatto 6 perquisizioni domiciliari, personali e veicolari, controllato 32 persone e 25 veicoli.