Fugge con la figlia neonata per andare all’estero. Localizzato e bloccato a Mirto

Ha preso la figlia neonata per scappare all’estero ma è finito denunciato alla Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta da Alessandro D’Alessio, per sottrazione di persona incapace.

È successo a Mirto Crosia dove l’uomo ha inviato un messaggio alla moglie in cui preannunciava la fuga con la bimba di appena due mesi.

La donna ha raggiunto la stazione dei carabinieri di Mirto per denunciare il fatto e sono subito scattate le indagini e le ricerche del papà, segnalando la vicenda anche agli Uffici di Polizia di frontiera, così da impedire che potesse varcare i confini.

Le attività tecniche di localizzazione telefonica hanno poi permesso di individuare il fuggitivo nella provincia di Foggia.

Nel pomeriggio la svolta alle indagini: l’uomo ha fatto ritorno in Calabria ed è stato trovato sul litorale dell’area urbana di Rossano.

È stata una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Mirto Crosia a bloccarlo. La neonata, che era in buone condizioni di salute, è stata affidata in via di urgenza alla madre in attesa di determinazioni della giustizia minorile.