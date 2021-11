Precarie condizioni igieniche e personale irregolare: sanzionato panificio di Crotone

Precarie condizioni igienico-sanitario e lavoratori in nero in un panificio di Crotone. Il titolare è stato sanzionato dal personale della Polizia amministrativa che ha effettuato un controllo con i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza e dipendenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di Crotone.

Gli agenti hanno scoperto un lavoratore in nero e quindi hanno sospeso l’attività per il superamento del 10% della forza lavoro in nero, e fatto una multa pari a 2.500 euro. E non solo, dato che due dipendenti erano sprovvisti di certificazione verde e per questo gli agenti hanno fatto una multa pari a 600 euro.

Gli agenti hanno poi accertato le precarie condizioni igienico-sanitario in cui versava l’attività, per le quali è inoltre intervenuto personale del Sian dell’Asp di Crotone che, al termine delle verifiche, ha emesso un provvedimento di sospensione dell’attività. I sanitari hanno poi messo sotto sequestro 135 chilogrammi di prodotti da forno.

L’attività è stata quindi chiusa per 5 giorni.