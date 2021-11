Girifalco, 43enne condannato per furto di energia elettrica

È accusato di furto di energia elettrica un 43enne arrestato dai carabinieri della stazione di Girifalco. L’uomo, già noto alle Forze di Polizia per reati concernenti droga, rapine e ricettazione, è stato fermato nel giorno in cui compiva gli anni.

Gli investigatori gli contestano di aver bypassato il contatore dell’energia elettrica, situato nel garage, avendo po collegato abusivamente i fili della corrente direttamente all’impianto di casa, impedendo così alla società di fornitura di conteggiare i relativi consumi.

I Carabinieri hanno eseguito a suo carico un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal giudice del Tribunale di Catanzaro al termine del processo che ha visto condannare il 43enne, in via definitiva, a 6 mesi di reclusione.