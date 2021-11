Elezioni, domani al voto i cittadini dei Comuni sciolti per mafia

Sono tre gli enti locali in Calabria che andranno al voto nel turno delle elezioni fissato per domani, domenica 7 novembre, dalle 7 alle 23.

È quanto fa sapere il Viminale, che ha poi ricordato che gli enti in cui si andrà alle urne nel turno straordinario del secondo semestre del 2021, sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 21 novembre.

In Calabria sono dunque chiamati a votare i cittadini di Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli. Con loro anche i residenti a Orta di Atella in provincia di Caserta, Manfredonia in provincia di Foggia, Carmiano in provincia di Lecce, Scanzano jonico in provincia di Matera.