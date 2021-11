Covid: in Calabria contagi stabili (+169), ma aumentano i ricoveri

Secondo giorno consecutivo senza decessi in Calabria, dove il numero dei contagi è stabile, scoperti con i 5.884 tampini effettuati e processati. In 24 ore sono infatti stati registrati 169 nuovi casi, dieci in meno rispetto ai 179 di ieri (LEGGI).

Così oggi il numero più alto di casi si registra nel Reggino, dove i positivi sono 76, seguono Cosenza (+50), Crotone (+19), Vibo Valentia (+15), Catanzaro (+7), mentre i positivi tra i residenti fuori regione sono 2.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 88.163 per 1.454 decessi. I guariti di oggi sono 88, per un totale di 83.427 persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 3.282 (+81).

Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento si trovano 107 persone (+8), di cui 4 nuovi ricoveri a Catanzaro, 2 nel Cosentino e nel Reggino, uno tra i residenti fuori regione. A Crotone, invece, è stato dimesso un paziente. In terapia intensiva si trovano invece 8 pazienti, con un ricovero nel Cosentino e una dimissione nel Reggino. In isolamento domiciliare si trovano 3.167 (+73) persone.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i positivi di oggi sono 76, da inizio pandemia si sono ammalati in 31.017. Attualmente i casi attivi sono 1.061, di cui 43 ricoveri in reparto (+2); 1 in terapia intensiva (-1); 1.017 in isolamento domiciliare (+54). I casi chiusi sono 29.956, di cui 29.545 guariti (+21); 4111 deceduti.

Nel Cosentino da febbraio si sono ammalati in 28.368, mentre nelle ultime 24 ore in 50. Attualmente i casi attivi sono 1.307, di cui 34 ricoveri in reparto (+2); 3 in terapia intensiva (+1);1.270 in isolamento domiciliare (+14). I casi chiusi sono 28.061, di cui 26.403 guariti (+33); 658 deceduti.

Nel Catanzarese i positivi di oggi sono 7, per un totale di 11.659. Attualmente i casi attivi sono 153, di cui 12 ricoveri in reparto (+4); 4 in terapia intensiva; 137 in isolamento domiciliare (-2). I casi chiusi sono 11.506, di cui 11.348 guariti (+5); 158 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica 8 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. L'Asp di Cosenza comunica 51 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

Nel Crotonese il totale dei casi si attesta a quota 8.698, mentre oggi sono 19. Attualmente i casi attivi sono 219, di cui 12 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva, 207 in isolamento domiciliare (-1). I casi chiusi sono 8.479, di cui 8.364 guariti (+21); 115 deceduti.

Nel Vibonese i casi di oggi sono 15, mentre il totale è: 7.015. Attualmente i casi attivi sono 398, di cui 5 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 393 in isolamento domiciliare (+7). I casi chiusi sono 6.617, di cui 6.514 guariti (+8); 103 deceduti.

Per quanto riguarda il setting dei fuori regione i casi totali sono 1.406, quelli di oggi 2. Gli attuali positivi sono 144, di cui un ricovero in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 143 in isolamento domiciliare (+1). I guariti sono 1.253; i deceduti 9.