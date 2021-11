Spaccio e detenzione di droga nel Catanzarese, un arresto e una denuncia

Un arresto a Chiaravalle e una denuncia a Tiriolo per spaccio di droga. Un 35enne è stato notato mentre passeggiava all’ora di pranzo per le strade di Chiaravalle. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato controllato dai carabinieri, che hanno trovato 12 grammi di hashish e di 2 grammi di marijuana. Le sostanze erano nelle tasche del giubbino e dei pantaloni.

I Carabinieri hanno esteso la perquisizione anche alla sua abitazione dove hanno trovato materiale per il confezionamento, un bilancino elettronico di precisione e un grinder. Il materiale era nascosto tra i vari arredi della sua camera da letto. L’uomo, quindi, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e il Tribunale di Catanzaro al termine del processo per direttissima ha disposto i domiciliari.

A Tiriolo, un 20enne disoccupato è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga. Nel corso di una perquisizione i militari hanno trovato in una busta di carta nascosta su uno scaffale all’interno del magazzino dove parcheggiava il motorino 18 grammi di marijuana. Nella busta i militari hanno trovato un bilancino di precisione. La droga e il materiale sono stati sequestrati, mentre il 20enne denunciato.