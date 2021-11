Rossano, incidente lungo la Statale 106: traffico bloccato

Traffico provvisoriamente bloccato in entrambi i sensi di marcia lungo la Statale 106, dove nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incidente nei pressi dell’abitato di Rossano Calabro. Due vetture si sarebbero scontrate per motivi ancora in fase di accertamento, ed una persona è rimasta ferita nell’impatto.

Il sinistro è avvenuto al chilometro 323,850, ed ha reso necessario l’intervento di personale medico del 118 e delle forze dell’ordine. Squadre Anas stanno ora ripulendo la carreggiata mettendola in sicurezza, al fine di ripristinare il transito nel più breve tempo possibile.