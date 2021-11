Blocca due voli e fugge dall’ospedale per raggiungere la ex: arrestato stalker crotonese

Ha detto di essere alla ricerca di un chiarimento con l’ex compagna che nei giorni scorsi lo ha denunciato per stalking, il quarantacinquenne crotonese resosi protagonista di una insolita vicenda presso l’aeroporto di Cagliari.

Dopo essersi imbarcato sul volo per tornare a Milano, avrebbe infatti iniziato ad insultare i passeggeri e le hostess, per poi rifiutare di sedersi. Il volo è stato così bloccato, ed il comandante ha chiesto l’intervento della Polizia di Frontiera, che è risucita a far desistere il passeggero.

Interrogato dagli agenti, avrebbe dunque ripercorso la sua vicenda sentimentale, ottenendo un foglio di via obbligatorio ed il divieto di tornare sull’isola.

Accompagnato in aeroporto per prendere un nuovo volo, la scena si è ripetuta: dopo l’imbarco l’uomo ha nuovamente iniziato ad urlare e creare problemi, costringendo così il comandante a fermare le operazioni di decollo. Questa volta, oltre alla Polizia di Frontierà è intervenuto anche personale medico del 118, che ha trasferito il quarantacinquenne in ospedale.

Questo però, una volta ripresosi, è riuscito a scappare dal nosocomio fuggendo dalla finestra. A questo punto gli agenti del commissariato locale lo hanno braccato fino a fermarlo, sorpreso mentre cercava di entrare nel condomio dove vive la sua ex. Terminate le formalità di rito, è stato trasferito per direttissima presso il carcere di Uta.