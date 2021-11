Cosenza, ubriaco tenta di molestare una donna: denunciato

Aveva alzato un po’ troppo il gomito il trentaquattrenne tunisino tratto in arresto nella mattinata di ieri in Piazza della Provincia a Cosenza. Dopo aver danneggiato il tavolino di un bar, ha iniziato a molestare insistentemente una donna. Ma il suo comportamento molesto non è passato inosservato, ed in breve tempo è stato raggiunto dalla Polizia.

Un rapido controllo ha permesso di scoprire che il soggetto era stato denunciato appena pochi giorni prima, il 28 ottobre, per porto abusivo d’armi: l’uomo infatti aveva preso parte ad una rissa avvenuta nella medesima piazza, armato di coltello a serramanico. In quell’occasione erano finiti denunciati in quattro, tutti cittadini stranieri, raggiunti anche da provvedimento di espulsione.

Accompagnato nuovamente presso l’Ufficio Immigrazione, il soggetto è stato denunciato anche per danneggiamento aggravato, ed è ora in attesa di espulsione.