Covid, quarta ondata: l’Ecdc colora di giallo la Calabria

È sempre più frequente il riferimento alla quarta ondata di coronavirus, che sta colpendo buona parte dell'Europa, in special modo l'est. Un dato che è facilmente comprensibile osservando l'ultimo rapporto pubblicato dall'European Centre for Disease Prevention and Control, che nel suo bollettino settimanale è tornato a colorarsi di giallo e rosso, indicatori che il virus sta tornando a circolare con più prepotenza.

Soffermandoci sull'Italia, il bel paese è quasi interamente tinto di giallo, ad esclusione di Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Molise e Basilicata. In rosso, invece, la Provincia Autonoma di Bolzano. La Calabria si trova in giallo già da due settimane, segno di un andamento - al momento - stabile tra nuovi contagi e guariti.