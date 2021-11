Cirella, violenta aggressione per un parcheggio: in carcere il presunto responsabile

È stato individuato e fermato nella tarda serata di ieri, 4 novembre, il presunto autore del violento pestaggio avvenuto lo scorso 31 ottobre nella frazione di Cirella a Diamante (QUI). Si tratta di un quarantaduenne di Praia a Mare, che ora dovrà rispondere del reato di tentato omicidio aggravato per futili motivi.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il drammatico evento si sarebbe consumato nei pressi di un ristorante del posto al termine di un pranzo familiare.

A far scattare l’aggressione degli screzi relativi ad un parcheggio: l’aggressore, al culmine della lite, sarebbe salito a bordo della sua auto investendo volontariamente la vittima - un quarantacinquenne di Belvedere Marittimo - e trascinandola per diversi metri, per poi darsi alla fuga.

Il malcapitato è tutt’oggi ricoverato in coma farmacologico presso l’Annunziata di Cosenza, ed è in pericolo di vita.

Fondamentali le testimonianze fornite dai familiari e dagli avventori del ristorante, che hanno così permesso ai Carabinieri di Scalea di condurre una rapida indagine e risalire così al possibile responsabile.

Quest’ultimo, dopo le formalità, è stato trasferito per direttissima presso il carcere di Paola, in attesa della convalida del fermo.