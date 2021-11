Arena, dopo furti e danneggiamenti nuove intimidazioni ad azienda

Non si placano gli atti intimidatori a danno di una azienda di Arena, nel vibonese. Dopo aver subìto numerosi furti e danneggiamenti in diversi cantieri tra Vibo Valentia, Pizzo Calabro e Dasà, questa mattina si è verificato l'ennesimo episodio nel corso di alcuni lavori a Stefanoconi.

All'interno dell'abitacolo di un camion utilizzato per dei lavori stradali, un operaio ha rinvenuto 11 proiettili. Il fatto è stato prontamente segnalato al titolare dell'azienda, che ha poi allertato i Carabinieri.

Il mezzo non è stato scassinato: gli operai che lo stavano conducendo sono dovuti scendere per alcuni istanti per poter liberare una strada dalle auto in sosta, lasciandolo dunque aperto. Le indagini sono in corso.