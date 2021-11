Tragedia sull’A2: muore dopo essere finito fuori strada

Forse è stato colto da un malore improvviso il quarantunenne rimasto vittima di un incidente avvenuto questo pomeriggio lungo l’Autostrada A2. L’uomo, che procedeva in direzione nord, avrebbe perso il controllo del mezzo nei pressi dello svincolo per Tarsia, finendo fuori strada a velocità sostenuta.

Immediati i soccorsi: personale del 118 è giunto sul posto assieme agli agenti della Polizia Stradale, ma per il malcapitato – un quarantunenne originario della sibaritide – non c’è stato nulla da fare. In corso ora le dovute indagini per ricostruire la dinamica del sinistro.