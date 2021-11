Crotone, in giro per la città con un sacchetto pieno di droga: arrestato

Si aggirava per le vie della città con un sacchetto in mano, del quale si era disfatto dopo essersi avvicinato ad uno stabile. Un comportamento estremamente sospetto, che non è passato inosservato agli agenti della Squadra Mobile di Crotone, impegnati in attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, nel pomeriggio del 2 novembre scorso un giovanissimo ventiduenne del posto è stato notato mentre nascondeva un sacchetto nell’intercapedine di un palazzo, allontanadosi poi a mani vuote. Gli agenti hanno così deciso di fermare il ragazzo e di recuperare l’involuco: questo conteneva circa 91 grammi di marijuana, suddivisi in 44 dosi imballate in carta stagnola, assieme a due paia di forbici ed un bilancino di precisione.

Vista la situazione, il ragazzo è stato tratto in arresto per direttisima, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.