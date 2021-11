Cosenza. Franz Caruso indossa il tricolore ed è ufficialmente sindaco

Franz Caruso

Franz Caruso è ufficialmente sindaco della Città di Cosenza. L'investitura della fascia tricolore è avvenuta stamani e alla proclamazione ha provveduto l'assessora Alessandra De Rosa, delegata dall’assente e uscente primo cittadino Mario Occhiuto.

Nell’occasione sono stati proclamati anche i consiglieri comunali, che andranno a comporre la nuova assise civica.

"Grazie a tutti soprattutto ai cittadini che oggi sono qui e hanno condiviso con me questo momento importante che segna l'inizio di questo nuovo percorso”. Queste le prime parole del neo Sindaco della città bruzia, cha aggiunto: “Questa città dovrà essere un punto di riferimento per tutto il Meridione, questo è il sogno da realizzare. La prima mia azione sarà rivolta ai giovani perché non voglio che lascino la loro città".

Guardando al futuro e al suo precorso politico, Caruso ha aggiunto: “si procederà in discontinuità rispetto al passato, sebbene le opere avviate saranno completate ma con le opportune modifiche”.

Proprio sul passato dell’Ente e sul suo bilancio si è poi soffermato il primo cittadino, che ha annunciato di voler chiedere un incontro al Prefetto “per una proroga".

Franz Caruso ha dichiarato che “la Giunta è quasi pronta” ed ha precisato “ci saranno degli esterni".