Covid. La Calabria non conta vittime ma salgono ancora i contagi (+179)

La Calabria non registra nuove vittime a causa del coronavirus ma i contagi, purtroppo, sono ancora in salita. Il bollettino diramato oggi certifica infatti 179 nuovi casi, ieri erano 161(QUI IL BOLLETTINO) e sono stati scoperti dai 4.939 test effettuati nelle ultime 24 ore.

Il maggior numero di casi è stato registrato tra Cosenza e provincia (+66), segue con 47 casi la provincia di Reggio Calabria, poi la provincia di Catanzaro (+32), la provincia di Vibo Valentia (+21) e infine quella di Crotone (+12). Un solo contagio viene invece segnalato da altra regione o stato.

Ad oggi le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 nella nostra regione sono state 87.994, mentre le vittime sono state 1.454 e, come dicevamo, oggi non sono stati registrati decessi.

Gli attuali positivi sono in tutto 3.201 (+65). Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti Covid della regione si trovano 99 persone (+1) e in terapia intensiva sono 8 i pazienti ricoverati. In isolamento domiciliare si trovano 3.094 (+64) persone.

Fortunatamente dal Covid anche si guarisce e le persone uscite dall’incubo della malattia sono in tutto 83.339, solo oggi 114 in più.





I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono 30.941, mentre quelli di oggi sono 47. Attualmente i casi attivi sono 1.006, di cui 41 ricoveri in reparto (-2); 2 in terapia intensiva; 963 iin isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 29.935, di cui 29.524 guariti, 411 deceduti.

Nel Cosentino, dove i nuovi positivi sono 66, da inizio febbraio si sono ammalati in 28.318. Attualmente i casi attivi sono 1.290, di cui 32 ricoveri in reparto (+2); 2 in terapia intensiva; 1.256 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 27.028_ 26.370 guariti, 658 deceduti

Nel Catanzarese i nuovi positivi sono 32, mentre il computo totale si attesta a quota 11.652. Attualmente i casi attivi sono 151, di cui 8 ricoveri in reparto; 4 in terapia intensiva; 139 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 11.501: 11.343 guariti, 158 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica 33 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

Nel Crotonese il totale dei casi è di 8.679, mentre i positivi di oggi sono 12. Attualmente i casi attivi sono 221, di cui 13 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 208 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 8.458: 8.343 guariti, 115 deceduti.

Nel Vibonese, dove si registrano 21 nuovi casi, i contagia da inizio pandemia arrivano a 7.000. Attualmente i casi attivi sono 391, di cui 5 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 386 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6.609, di cui 6.506 guariti, 103 deceduti.