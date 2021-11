Serie B. Cosenza-Reggina: al “S.Vito” va in scena il derby calabrese

Lo tadio san Vito di Cosenza

Dopo l'inattesa battuta d'arresto dell'ultimo turno contro il Cittadella, la Reggina cerca di riprendere il cammino verso le prime posizioni della classifica.

di G.S.M.

Domani sera, gli amaranto saranno ospiti del Cosenza, che nell'ultimo turno è stato sconfitto dal Lecce e occupa il 14mo posto in classifica. In casa amaranto rientra Crisetig che, scontata la squalifica, sarà quasi certamente titolare. Aglietti dovrà scegliere chi schierare sui lati, Rivas e Laribi sono apparsi sotto tono, mentre salgono le quotazioni di Ricci e Bellomo. Montalto, dopo la buona prestazione col Cittadella è pronto a prendersi una maglia da titolare.

Tra i rossoblù, non ci saranno Vaisanen, Tiritiello, Boultam e Eyango mentre Sy dovrebbe essere della partita. Zaffaroni dovrà scegliere uno tra Corsi e Minelli per sostituire Tiritiello, mentre a centrocampo sarà ballottaggio tra Anderson e Florenzi.

In conferenza stampa, il tecnico amaranto Aglietti sottolinea l'importanza della sfida: "La partita di domani è importante, è un derby. Il Cosenza sta avendo difficoltà fuori ma in casa sta facendo molto bene. Vogliamo cercare di vincerla. La formazione la deciderò all’ultimo, dopo la rifinitura. Certe defezioni in loro possono pesare, ma la forza loro è l’entusiasmo casalingo, a prescindere da chi gioca. Hanno gli uomini giusti per sostituirli. Sto valutando anche la doppia punta di peso, perché giocano a 5 e ci possono consentire di arrivare sulle fasce con più costanza. Non dovremo essere mono-marcia, dobbiamo far girare velocemente la palla. Loro si chiudono e difendono bene e ripartono con attaccanti rapidi. Dobbiamo attaccare la porta con tanti uomini e le due punte potrebbero essere una soluzione. Ci sono situazioni che gasano. L’inerzia della gara è importante, se riesci a sbloccarla subito. Non è sempre facile però fare ciò che si prepara, anche lunedì si voleva partire bene ma loro sono stati bravi a schiacciarci, a spezzare il ritmo. L’inerzia a volte cambia anche nella ripresa".

Nella partita contro il Cittadella, non ha brillato particolarmente Cortinovis, schierato titolare al posto di Crisetig, ma Aglietti lo difende: "Su di lui dico che non c’è equilibrio nei giudizi. Fino a poco tempo fa sembrava dovesse giocare ovunque, ora quasi quasi la colpa della sconfitta di lunedì è sua. Il ragazzo va lasciato stare, non gli va data pressione. A me i discorsi da bar non garbano, l’ho sempre detto, tra l’altro se avesse giocato Bianchi si sarebbe parlato di poca qualità in mezzo. Sono stati gli attaccanti a non aver lavorato bene ed è questo da mettere in risalto. Non abbiamo pressato bene, è un problema generale. Dopo la Spal l’ho detto: se dopo che si perde si va ad attaccare la squadra non va bene, i ragazzi sono intoccabili e dovete attaccare me. Le sconfitte di Pisa e Cittadella sono diverse, ma entrambe immeritate. Col Cittadella nella ripresa abbiamo costruito 6-7 gol. Non sta scritto da nessuna parte che dobbiamo vincere il campionato, nessuno me l’ha chiesto".

Anche domani dovrebbe essere Turati il portiere titolare, nonostante il rientro di Micai: "La scelta all’inizio era su Micai, per esperienza, per forza, per la preparazione. Avevo scelto lui ma poi la partita di Pisa ha spostato gli equilibri, ha fatto un errore, poi Turati ha fatto bene e secondo me farà una grande carriera. Ora si è ribaltata la situazione e sarà Alessandro a dover aspettare".

Sono otto i precedenti tra Cosenza e Reggina in serie B al S. Vito, con un bilancio di perfetta parità: due successi a testa e quattro pareggi. L'ultimo scontro risale al 15 febbraio 2021, 2-2 il risultato finale con gli amaranto che, in vantaggio di due gol, si sono fatti rimontare.

Arbitro dell'incontro Di Martino della sezione di Teramo, coadiuvato da Colarossi e Di Iorio, quarto ufficiale Carrione. Al VAR Marinelli e Pagliardini. Sei precedenti di Di Martino con la Reggina, l'ultimo il 29 agosto 2021 Reggina-Ternana 3-2

La partita verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Calcio e in diretta streaming su Sky Go, DAZN, NowTv e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle ore 20.30