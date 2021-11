Drapia, perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero

Era alla guida della propria auto, una Fiat Punto, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un albero.

È successo alle 7.30 di questa mattina sulla provinciale 17 nella frazione Caria a Drapia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno preso in cura la persona rimasta ferita, le forze dell’ordine per i rilievi del caso, e i vigili del fuoco di Vibo Valentia che hanno estratto la persona dall’auto e hanno messo in sicurezza l’area.