Rossano. Al via il novenario in onore di San Bartolomeo

Al via il novenario in onore di San Bartolomeo discepolo di San Nilo Abate e compatrono di Rossano. Si inizia mercoledì 3 novembre con la presentazione, alle 17:30 all'interno della Parrocchia di San Bartolomeo in Rossano centro, del libro dal titolo: “Guardarsi dentro con gli occhi di Dio” scritto da don Franco Romano.

Interverranno: monsignor Maurizio Aloise (Arcivescovo della Diocesi di Rossano-Cariati), le monache Agostiniane, Giovanni e Rossella Benvenuto. L'incontro sarà moderato da Salvatore Martino.

Giovedì 4 novembre, alle 17:30, ci sarà il commento alle vetrate della chiesa che illustrano alcuni momenti della vita di San Bartolomeo a cura di Eugenio Nastasi. Venerdì 5 novembre, alle 17:30, Santa Messa presieduta da don Pino De Simone (già parroco di San Bartolomeo) che si soffermerà sul tema: “La Santità nel Magistero di Papa Francesco”.

Sabato 6 novembre, alle ore 17:30, Santa Messa celebrata da don Pasquale De Simone che si soffermerà sul Vangelo domenicale con le letture annesse. Domenica 7 novembre, alle 17:30, concerto a cura del Centro Studi Musicali “G. Verdi” di cui è Direttore Artistico il Maestro Giuseppe Campana. Lunedì 8 novembre, alle 17:30, Santa Messa presieduta da don Pietro Madeo (Arciprete della Cattedrale di Rossano) che si soffermerà sul tema de “La Comunione”.

Martedì 9 novembre, alle 17:30, Santa Messa presieduta da don Pino Straface (Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Rossano-Cariati) che si soffermerà sul tema della “Missione”. Mercoledì 10 novembre, alle ore 17:30, Santa Messa presieduta da monsignor Luigi Renzo (Vescovo emerito di Mileto-Nicotera-Tropea) che si soffermerà sul tema: “La Partecipazione”.

Giovedì 11 novembre, Solennità di San Bartolomeo. Santa Messa, alle 17:30, presieduta da monsignor Maurizio Aloise (Arcivescovo della Diocesi di Rossano-Cariati). I tanti fedeli sono invitati a partecipare al novenario in onore di San Bartolomeo (compatrono di Rossano).