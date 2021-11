Ancora sbarchi nel crotonese, in 88 in balia del mare ad Isola Capo Rizzuto

Sale ancora il numero di migranti che negli ultimi giorni hanno letteralmente preso d’assalto le coste del crotonese. Dopo i due sbarchi avvenuti nelle 48 ore appena trascorse, uno composto da 48 stranieri (QUI) e l’altro, solo ieri, ben più nutrito, ovvero di 161 migranti (QUI), in 60, comprese donne e bambini, sono stati invece soccorsi in mare nella notte in località Le Cannella di Isola Capo Rizzuto.

Gli stranieri si trovavano su una barca a vela che si è arenata a pochi metri dalla battigia. Nonostante le condizioni critiche del mare, i soccorritori hanno dovuto affrontare le onde ed il vento forte per raggiungere il carico di vite umane e metterlo in salvo. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Croce Rossa, dei Vigili del Fuoco, della Polizia e Guardia di Finanza.

Ad allertare il 113 sono stati i residenti del posto, allertati dalle urla di terrore dei migranti. Una parte di questi, forse per paura che la barca si catapultasse, ha sfidato il mare mosso e si è lanciata in acqua per poi raggiungere la riva a nuoto.

Al termine delle operazioni, espletate anche via terra dove un gruppetto di migranti si era allontanato, sono stati tratti in salvo in tutto 88 profughi.

Sul posto è intervenuto anche il Funzionario di turno in Questura, unitamente a personale dell’Ufficio Immigrazione, personale della Polizia Scientifica, nonché Medico dell’ASP.

Dopo le operazioni di foto segnalamento e screening sanitario, i migranti sono stati tutti accompagnati presso il locale Regional Hub per la collocazione nei padiglioni di accoglienza.

(Ultimo aggiornamento alle 13.55)