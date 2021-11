Versa in gravi condizioni un operaio 60enne di San Calogero, R. T.. L’uomo è precipitato da un’impalcatura, da un’altezza di circa due metri, mentre eseguiva dei lavori in un cantiere. L’impattando sul suolo è stati violento e l’operaio è apparso subito grave. Sul posto è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasportato del malcapitato presso il l’ospedale di Catanzaro.