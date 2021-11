Nesci in riunione con i sindaci crotonesi e catanzaresi: “CIS nuova opportunità”

“Il Contratto di Sviluppo per la Calabria è uno strumento inedito a disposizione degli Enti locali per favorire la crescita del territorio. Si basa su una cooperazione rafforzata tra le istituzioni coinvolte e prevede delle procedure semplificate per l’approvazione dei progetti. È una nuova opportunità per far ripartire la Calabria puntando su ambiente, cultura e turismo che rappresentano i nostri settori di eccellenza”. Lo ha detto, a margine della videoconferenza con i sindaci delle province di Crotone e Catanzaro, la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci.

“Ringrazio i sindaci - ha aggiunto - per il sostegno e l’apprezzamento rispetto a questa iniziativa, che ha l’obiettivo di accelerare gli investimenti a favore della Calabria. La nostra regione ha potenzialità ancora inespresse che dobbiamo valorizzare, penso in particolare alla costa ionica e a tutte le possibilità di sviluppo che con il CIS potranno attuarsi. Nel quadro degli interventi previsti dal PNRR il Governo sta mettendo in campo misure atte a rafforzare la dotazione organica e la capacità progettuale della Pubblica amministrazione. Serve l’impegno di tutte le istituzioni coinvolte - ha concluso Nesci - per svelare la bellezza dei nostri luoghi, renderla fruibile al mondo e favorire la ripartenza della Calabria”.