Pillole di cronaca cosentina: due arresti e un ammonimento per maltrattamenti

Nel corso della settimana appena trascorsa, i Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno attivato degli articolati e specifici servizi sul territorio finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati in genere.

In questo contesto, dunque, a Cosenza, i militari della Sezione Radiomobile, nel corso dei controlli alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, transitando per una via del centro abitato, hanno riconosciuto un 25enne che avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari.

Eseguita una verifica, per il giovane è scattato l’arresto in quanto non aveva alcuna autorizzazione a lasciare il proprio domicilio. Lo stesso è stato sottoposto di nuovo ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

I carabinieri della Stazione di Casali del Manco, invece, hanno tratto in arresto in flagranza per evasione un 36enne di fatto sottoposto ai domiciliari ma sorpreso dalla pattuglia per le strade del centro abitato.

Accortosi della presenza della pattuglia, il 36enne si è messo in fuga nel tentativo di raggiungere la propria abitazione. Bloccato, è stato sottoposto nuovamente alla misura cautelare dei domiciliari.

Infine, i militari della Stazione di Cosenza Centro hanno notificato ad un 31enne originario del capoluogo bruzio la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa a seguito della denuncia presentata nei suoi confronti per i reati di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori.