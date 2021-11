Tragico scontro tra due auto sulla Ss 107: un morto e due feriti

Ennesimo tragico incidente sulle strade calabresi. A scontrarsi, questa volta, sono state due auto che procedevano nel senso opposto di marcia sulla strada statale 107 “Silana Crotonese”, nei pressi del km 34,700 a Cosenza.

Nel violento impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, una persona è morta sul colpo. Altre due persone sono invece rimaste ferite ad affidate alle cure dei sanitari del 118 per il successivo trasporto in ospedale.

Il tratto stradale interessato è temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi sanitari ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente.

Il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria mediante uscita obbligatoria al km 34,200 per chi viaggia in direzione Crotone e al km 34,900 per chi viaggia in direzione Paola.