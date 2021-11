Tragico scontro tra due auto sulla Ss 107: un morto e due feriti

Ennesimo tragico incidente sulle strade calabresi. A scontrarsi, questa volta, sono state due auto - una Opel Astra ed una Fiat Punto - che procedevano nel senso opposto di marcia sulla strada statale 107 “Silana Crotonese”, al km 34,700, in prossimità del bivio del cimitero di Cosenza.

Nel violento impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, una persona è morta sul colpo. Altre due sono invece rimaste ferite ad affidate alle cure dei sanitari del 118 per il successivo trasporto in ospedale.

Il tratto interessato è temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi sanitari ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente.

Il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria mediante uscita obbligatoria al km 34,200 per chi viaggia in direzione Crotone e al km 34,900 per chi viaggia in direzione Paola.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Cosenza il cui intervento è valso, al momento, alla messa in sicurezza delle vetture e del sito in attesa di autorizzazione del magistrato e del medico legale per la rimozione della salma. Presente anche il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.