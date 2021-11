Nascondeva droga e contanti nell’abitazione di famiglia: arrestato 25enne

Un giovane di 25 anni, D. R. I. A., è finito in manette questa mattina a Cosenza dopo essere stato sorpreso con droga e contanti.

A far scattare l’arresto sono stati gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo bruzio che, notato il giovane mentre si aggirava con fare sospetto in località Sant’Ippolito, nei pressi dell’abitazione di famiglia, hanno deciso di proseguire con un controllo.

Eseguita una perquisizione nell’abitazione del giovane, i sospetti degli agenti sono stati confermati quando è stata rinvenuta della marijuana, pari al peso di 250 gr, nonché 17 gr. di cocaina e la somma contanti di mille euro. Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto materiale utile al confezionamento delle dosi.

Il 25enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga e, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza, sottoposto ai domiciliari a disposizione della competente A.G..