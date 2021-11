Covid. Significativa risalita dei contagi in Calabria: +161 in 24 ore, tre i morti

Più che triplicati i contagi da Coronavirus in Calabria nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono infatti 161 e sono stati scoperti su una base di 5.083 tamponi analizzati. Un grande distacco rispetto alla giornata di ieri quando i casi erano “solo” 46 (QUI) ma anche i test analizzati erano meno della metà.

Oggi il numero più alto di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+50), seguono le province di nel Crotone (+36), Catanzaro (+33), Cosenza (+24), Vibo Valentia (+18). Nessun nuovo positivo è stato invece segnalato da altra regione o stato.

Purtroppo la nostra regione torna a contare vittime: solo oggi 3, di cui due nel reggino e una nel cosentino.

I decessi, ad oggi, sono stati in tutto 1.454 mentre il computo totale delle persone che hanno contratto la malattia in Calabria è di 87.815 casi da febbraio 2020.

Purtroppo tronano ad aumentare i ricoveri in terapia intensiva dove si trovano 8 pazienti (+2). Nei reparti Covid della regione ci sono invece in tutto 98 pazienti (-3). Le persone che curano la malattia a casa sono 3.030 (+29) mentre le persone ad oggi positive sono 3.136 (+28).

Rincuora, sempre e comunque, il dato giornaliero dei guariti che oggi nella nostra regione sono 130, per un totale di 83.225 che hanno vinto contro la malattia.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 50, per un totale di 30.894 casi. Attualmente i casi attivi sono 993, di cui 43 ricoveri in reparto; 2 in terapia intensiva; 948 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 29.901: 29.490 guariti, 411 deceduti (+2).

Nel Cosentino da febbraio si sono ammalati in 28.252, oggi ben 24 in più. Attualmente i casi attivi sono 1.245, di cui 30 ricoveri in reparto ; 2 in terapia intensiva (+2); 1.213 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 27.007:26.349 guariti, 658 deceduti (+1).

Nel Catanzarese i nuovi positivi sono 33 e da febbraio sono stati in tutto 11.620. Attualmente i casi attivi sono 126, di cui 8 ricoveri in reparto; 4 in terapia intensiva (+1); 114 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 11.494: 11.336 guariti, 158 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica un ingresso di un paziente in terapia intensiva appartenente all'ASP di Vibo Valentia.

Nel Crotonese dove, da inizio pandemia i casi totali sono stati 8.667, oggi 36 nuovi casi. Tuttavia i casi attivi sono 227, di cui 12 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 215 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 8.440: 8.325 guariti, 115 deceduti

Nel Vibonese i positivi di oggi sono 18, per un totale di 6.978 nuovi casi. Attualmente i casi attivi sono 398, di cui 5 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 393 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6.581: 6.478 guariti, 103 deceduti.