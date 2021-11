Fondazioni Caloiro: pubblicati avvisi per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Sono stati pubblicati sul sito del Comune di Crotone gli avvisi pubblici per la presentazione di manifestazione di interesse alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Asilo infantile Gustavo Caloiro” e Fondazione “Gustavo Caloiro-Casa di Riposo”.

“Gli interessati – precisa una nota dell’Ente - dovranno presentare domanda di candidatura utilizzando lo schema allegato agli avvisi entro il 23 novembre 2021. E’ richiesta qualificata e comprovata competenza e/o esperienza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti in settori di intervento quali l’amministrazione di enti e l’attività di interesse socio – assistenziale. Si possono inviare candidature anche per entrambi i Consigli di Amministrazione delle due Fondazioni.”

I Consigli di amministrazione sono composti da cinque membri, compreso il presidente, e sono nominati dal sindaco. Infine, gli eletti avranno carica quattro anni.