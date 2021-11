Sequestro ”Morandi” Catanzaro, Occhiuto: “Non si scherza con la sicurezza dei cittadini”

Roberto Occhiuto

"Non si scherza con la sicurezza dei cittadini". Questo il tenore del comunicato diffuso dal neo-governatore Roberto Occhiuto, in merito al sequestro del Ponte Morandi di Catanzaro avvenuto questa mattina (LEGGI).



"Ha fatto bene la magistratura, che ringrazio per il suo prezioso lavoro, ad intervenire in merito ai lavori di manutenzione straordinaria del ponte ‘Morandi’ di Catanzaro e di un tratto della SS280 ‘dei Due Mari’, che secondo quanto si apprende sarebbero stati eseguiti in modo irregolare e con materiali scadenti" afferma ancora Occhiuto.

"Sarà indispensabile approfondire al più presto questa delicata vicenda" conclude. "Se ci sono stati illeciti è giusto che i responsabili ne rispondano davanti alla giustizia".