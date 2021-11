Furbetti del Reddito di Cittadinanza, truffa da oltre 80 mila euro a Corigliano-Rossano

I numerosi e capillari controlli eseguiti in questi ultimi giorni dalle forze dell’ordine e dall’Inps per contrastare le indebite percezioni del Reddito di Cittadinanza non hanno escluso la Calabria.

I Carabinieri della stazione di Corigliano-Rossano infatti hanno denunciato 17 persone, tutte extracomunitarie, per una truffa ai danni dello stato da oltre 80 mila euro.

Nello specifico, i soggetti avrebbero beneficiato del sussidio a partire dalla fine del 2020, ottenuto grazie a domande con dichiarazioni mendaci: nessuno degli indagati è risultato essere residente presso l’indirizzo fornito, e nessuno di loro aveva vissuto in Italia per almeno 10 anni, così come richiesto.

É stato possibile scoprire la truffa grazie ad un controllo incrociato nei database dell’Inps, che ha erogato in totale 83.720 euro tra la fine del 2020 e lo scorso agosto. Denunciati tutti e 17 i percettori, ai quali viene contestato il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e false dichiarazioni.