Crotone, nasce il nuovo polo FenImprese University-Jobel

“A seguito di precedenti occasioni di confronto, il consorzio di cooperative sociali ha inteso rafforzare il rapporto con FenImprese, associazione nazionale datoriale che mira al miglioramento dell’esistenza delle Pmi e degli stessi imprenditori”. Viene annunciata così la nuova partnership tra FenImprese e Jobel, che domani, 4 novembre, presenteranno il nuovo Polo FenImprese University.

“Una collaborazione che attesta, ancora una volta, come il mondo dell’impresa, della società civile e del volontariato si incontrano per offrire occasioni di formazione nonché per promuovere attività che sviluppano e mettono in rilievo le risorse storico-culturali-ambientali del territorio, annientando il disagio sociale, le diversità e i favoritismi, e riscoprendo la bellezza della compartecipazione” viene spiegato ancora nella nota.

Il progetto prenderà vita grazie ad una ulteriore collaborazione tra FenImprese ed e-Campus, rinomato ateneo telematico attivo oramai da anni.

All’evento di presentazione di tale collaborazione e nascita del nuovo polo FenImprese University-Jobel saranno presenti il presidente di Jobel, Santo Vazzano, e i vertici dell’Associazione Fenimprese, il presidente Luca Vincenzo Mancuso e il direttore Andrea Esposito.