Antica Kroton, il comitato denuncia: “Situazione di stallo”

Il “progetto che dovrebbe cambiare le sorti della nostra città” e che “dovrebbe restituire alla fruizione collettiva l’enorme patrimonio storico ed archeologico dell’antica Kroton” ma anche “rappresentare il punto di svolta per il futuro della nostra comunità attraverso la riscoperta e la valorizzazione dei beni e dei siti che rendono unica la città di Crotone” è fermo al palo.

Questa la denuncia fatta dal Comitato Antica Kroton, che ha deciso di riunirsi il prossimo 5 novembre per presentare “le proprie considerazioni in merito alla realizzazione del progetto e gli obiettivi che intende perseguire”. Riunione motivata proprio dal fatto che “di tutto questo non v’è traccia, anzi, cresce sempre di più la preoccupazione che questa grande occasione si riveli l’ennesima opportunità sprecata, forse l’ultima”.