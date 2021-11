Mirto Crosia, al Donizetti torna la vocal coach di Amici

L’Istituto Donizetti di Mirto, nell’ambito della più ampia offerta formativa, offre ai propri allievi importanti e variegate opportunità di crescita. La scuola guidata dal direttore Giuseppe Greco vanta fra i suoi docenti nomi di provata esperienza professionale.

Per il secondo anno consecutivo si avvale, anche, della collaborazione della vocal coach di ”Amici” 2019 e di grandi tournee internazionali, Cecilia Cesario.

L’esperta, che ha una ricca formazione, infatti è anche musicoterapeuta, nella struttura situata in via Donizetti di Mirto, terrà sistematicamente lezioni di canto, approfondendo con i corsisti le tecniche necessarie per esternare le proprie capacità canore.

Tenuta la prima master dell’anno accademico 2021/2022, a cui ha preso parte attiva, anche, la docente di canto moderno del Donizetti, Giusy De Luca, la quale ha avuto una concreta interazione, oltre che un reale confronto su varie argomentazioni attinenti la disciplina, con la coach Cesario. Dunque, un “lavoro di squadra”, dove sono state stabile le linee guida di un progetto a più largo respiro.

I diversi momenti del primo appuntamento sono stati caratterizzati dalle esercitazioni vocali, respirazione diaframmatica, postura, preparazione a un palcoscenico, la scelta di un repertorio, ma soprattutto la costruzione di un brano in maniera autonoma. I ragazzi, ora, dovranno effettuare i cosiddetti “compiti a casa”, in modo, poi, da interfacciarsi con l’esperta durante la prossima lezione.

Assolutamente interessati gli allievi e soddisfatto il direttore Greco. Un primo approccio con Cecilia Cesario che ha consentito un reale momento di confronto con coloro che seguono il corso, avviando un percorso formativo, capace di offrire a un concreto impulso nell’approfondimento teorico e pratico del canto.

Ognuno di loro ha avuto l’opportunità di porre quesiti, curiosità, ma anche effettuare le proprie considerazioni. Fra le mille domande poste alla Cesario, emergono quelle relative al lavoro nelle scuole famose, dove vengono prodotti i format televisivi, ma anche interesse sui ragazzi talentuosi. Si è parlato tanto della differenza tra canto lirico e canto moderno, mettendo a confronto le due realtà. “I ragazzi che studiano canto – ha commentato il direttore Greco - devono sentire la necessità di cantare il genere che piace loro e che si cuce bene sulle loro corde”.

Seguiranno altri appuntamenti con Cecilia Cesario. La modalità delle lezioni sarà mista, anche in base all’andamento epidemiologico, e potrà essere in presenza e da remoto. Le iscrizioni, comunque, sono ancora aperte e le lezioni potranno essere seguite da chiunque ne avesse desiderio, mediante la prenotazione presso la segreteria dell'Istituto Donizetti.

Cecilia Cesario nel 2019 ha elaborato dei pensieri interamente dedicati alla musica, racchiusi nel suo primo libro “Canta ciò che sei”. Ha continuato il suo lavoro di vocal coach all’interno della scuola di “Amici di Maria De Filippi”, curando e preparando le voci delle celebrità della prima edizione di “Amici Celebrities” e, nello stesso anno, le voci dei giovani artisti di “Amici di Maria De Filippi”. Cantante e vocal coach. Ha collezionato numerose esperienze a carattere nazionale e internazionale, lavorando in contesti televisivi e musicali importanti, calcando palcoscenici noti, con diversi artisti della musica italiana e non solo.