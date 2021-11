Porti calabresi, Abate: “Bene gli investimenti, che arrivino quanto prima”

Rosa Silvana Abate

Parla di “un ottimo risultato” la senatrice Rosa Silvana Abate, riferendosi alla nota dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio con la quale sono stati approvati “con voto unanime” il piano operativo 2022-2024 ed il bilancio di previsione per il 2022.

“Parliamo di un investimento per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che ammonta a circa 366 milioni di euro di cui 15,8 milioni di euro saranno spesi nel Porto di Corigliano Calabro dove, frutto anche del mio impegno in merito e di tante interlocuzioni avute con tutte le istituzioni preposte, è stata programmata la realizzazione della banchina crocieristica, al fine di garantire allo scalo un maggiore sviluppo di settore, a cui si aggiungeranno gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria” dichiara la senatrice del gruppo misto.

“La speranza ora è che questi investimenti partano nel più breve tempo possibile perché sarebbe veramente grave perdere questi fondi che sono fondamentali e vitali per lo sviluppo della struttura di Schiavonea, dell’intera Sibaritide e, in generale, di tutta la Calabria” conclude. “Auspico che si continui a lavorare in sinergia istituzionale di modo che anche gli intoppi burocratici che ancora sussistono si possano risolvere al più presto”.