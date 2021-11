Corigliano-Rossano, in casa con marijuana e hashish. Arrestato 40enne

In casa con dosi di marijuana e hashish. Per questo motivo un 40enne con precedenti penali è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.

Nel corso di un controllo, i carabinieri di Corigliano Rossano hanno effettuato una perquisizione domiciliare casa dell’uomo dove hanno trovato 4 pezzi di hashish di 1,6 grammi, un bilancino elettronico, un coltellino con lama intrisa di sostanza stupefacente, due sigarette confezionate con tabacco e hashish e una piantina di marijuana di 20 centimetri con infiorescenza.

Il 40enne è stato arrestato in flagranza di reato, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e così come concordato con il Sostituto di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata da Alessandro D’Alessio, l’uomo è stato liberato.