Covid, il bollettino: crollano i contagi (+46) e nessun decesso

Non solo il crollo del lunedì, ma anche quello dei festivi: nelle ultime 24 ore infatti in Calabria sono stati rilevati appena 46 contagi, a fronte di 1.639 tamponi processati, e nessun decesso. Numeri molto bassi, che fanno scendere il tasso di positività al 2,81%.

Il maggior numero di contagi continua a registrarsi nella provincia di Reggio Calabria (+38), seguita (con netto distacco) dalla provincia di Crotone (+1). Nessun nuovo contagio a Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia (+0), mentre i restanti casi sono da altra Regione o Stato (+7).

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid salgono a 30.844 (+38), mentre i casi attivi sono 966. Di questi: 918 in isolamento, 45 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 29.469 i guariti e 409 i decessi.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 8.631 (+1) mentre gli attivi sono 219, di cui 207 in isolamento domiciliare e 12 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 8.297 i guariti e 115 i deceduti.

Nel cosentino, i positivi riscontrati rimangono 28.228 (+0), mentre i casi attivi sono 1.247. Di questi, 1.215 sono in isolamento, 32 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 26.324 guariti e 657 decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 11.587(+0), mentre i casi attivi sono 97. Di questi, 87 in isolamento, 7 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 11.332 pazienti e ne sono deceduti 158.

Nell vibonese, infine, i casi covid rimangono 6.961 (+0) mentre gli attivi sono 428. Di questi: 423 si trovano in isolamento, 5 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 6.430 i pazienti guariti e 103 i deceduti