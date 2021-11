Ai domiciliari per droga, in casa stupefacente per lo spaccio: coppia finisce in manette

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: con questa accusa una coppia di Catanzaro è stata arrestata dagli agenti delle volanti della questura cittadina.

Tutto è avvenuto nel corso delle verifiche a soggetti sottoposti a obblighi restrittivi: i poliziotti hanno infatti raggiunto via Teano per eseguire un controllo domiciliare a carico di Nino Berlingiere, sottoposto ai domiciliari perché coinvolto nell’inchiesta denominata “Drug Family” (QUI).

Gli agenti, dopo aver notato un atteggiamento sospetto dell’uomo, hanno effettuato una perquisizione, poi estesa anche alla convivente.

A quest’ultima le è stata trovata una pochette marrone, contenente due involucri con cocaina, del peso complessivo di 48 grammi, e la somma di 405 euro in banconote di vario taglio, oltre ad un bilancino di precisione, regolarmente funzionante e ancora intriso della stessa sostanza, avvolto in alcuni ritagli di cellophane trasparente, riconducibile al confezionamento delle dosi. Sull’uomo gli agenti hanno trovato un pezzo di hashish di 6 grammi.

La perquisizione, estesa all’abitazione, ha permesso di trovare un borsellino con 15 mila euro, somma di cui la coppia non ha saputo fornire alcuna spiegazione sulla provenienza.

Dopo esser stata accompagnata negli Uffici della Squadra Volante, la coppia è stata arrestata per detenzione di droga ai fini di spaccio in concorso ed è stata trattenuta nelle camere di sicurezza fino all’udienza di convalida, tenutasi nella mattinata del successivo 30 ottobre.

Il Tribunale ha emesso a loro carico una ordinanza di convalida dell’arresto e, valutando i gravi indizi di colpevolezza degli indagati, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per Berlingiere (di 22 anni) e i domiciliari per compagna di 19 anni.