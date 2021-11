Violenza di genere, il progetto della Polizia fa tappa a Laino Borgo

Tappa a Laino Borgo per il progetto itinerante della Polizia contro la violenza di genere. L'equipe multidisciplinare di “Questo non è amore” incontrerà i ragazzi delle scuole medie il 4 novembre in piazza Navarro. Qui arriverà il camper che incontrerà anche le donne del territorio.

L'amministrazione comunale guidata dalla sindaca, Mariangelina Russo, ha inteso aprire l'incontro non solo ai giovani studenti ma anche a tutte le ragazze e le donne che “sono oggetto di violenze nelle proprie famiglie e non hanno magari a chi rivolgersi” offrendo cosi un momento di “condivisione - ha spiegato - per quanti vogliono colloquiare in maniera assolutamente segreta con personale qualificato e lasciarsi aiutare, dando così voce ad una problematica purtroppo ancora presente nella nostra società moderna”.

Per questo Russo lancia un appello a tutte le donne del territorio sperando che rappresenti un “momento formativo per le nuove generazioni chiamate a sconfiggere, con una nuova cultura del rispetto e della dignità della persona, questa piaga che ancora vive e si insinua nella storia di tante donne, madri, fidanzate, mogli, sempre più spesso vittime di compagni malati e ossessionati da qualcosa che tutto è tranne che amore”.