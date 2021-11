Natuzza, in migliaia a Paravati nel 12esimo anniversario della morte

In migliaia per ricordare Natuzza Evolo. È successo in occasione del dodicesimo anniversario della morte della donna a Villa della gioia di Paravati. Il vescovo, Attilio Nostro, ha celebrato una messa che si è svolta all’aperto.

I presenti hanno partecipato alla celebrazione, pregando davanti al Redentore, dove una scritta ai piedi della statua recita “Vi aspettavo, nel mio cuore c’è posto per tutti”, e davanti alla sacra effige del Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime.

Alle celebrazioni hanno preso parte i familiari di Natuzza, i padri spirituali della casa per anziani don Pasquale Barone e padre Michele Cordiano.

Nostro ha messo in evidenza che la missione svolta dalla mistica “è la dimostrazione che Dio non si distrae” ed ha “un progetto per ciascuno di noi”.