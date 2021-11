Pd Crotone, il 4 novembre riunione dell’attivo provinciale

Si terrà il 4 novembre all’Antico borgo di Crotone l’attivo provinciale del Pd. È stato deciso a seguito della riunione del partito. Così la commissione provinciale per il tesseramento cittadino, che si è insediata alla presenza del commissario regionale, Stefano Graziano, e del presidente della commissione regionale per il tesseramento, Italo Reale.

La commissione ha preso in esame lo Statuto e il Regolamento del tesseramento regionale, lo stato delle adesioni sin qui raccolte per la campagna di iscrizione relativa all’anno in corso.

E visto l’avvicinarsi delle date per i congressi regionali, provinciali e cittadini, previsti per il 17, 18 e 19 dicembre Graziano e Reale hanno promosso un attivo provinciale, mobilitando militanti, simpatizzanti, dirigenti ed amministratori locali, al fine di rafforzare l’insediamento politico-organizzativo sul territorio del 27 comuni della provincia di Crotone.

Il tesseramento si terrà esclusivamente in forma online “procedura che garantirà una adesione personale, convinta e certificata, oltre che effettiva e tracciabile”, è scritto in un comunicato stampa.

“La scelta della modalità di adesione adottata risulta corrispondere all’esigenza avvertita di rendere il Pd una forza politica radicata sul territorio, capace di esprimere una vera partecipazione democratica ai processi civili, sociali e di sviluppo delle comunità, interprete dell’ansia di rinnovamento che cresce nella società italiana. La campagna di adesione si svolgerà per tutto il mese di novembre 2021 nelle realtà locali del nostro territorio con iniziative pubbliche organizzate, che si auspica possano essere il luogo della ripresa dell’impegno politico nella città di Crotone e nei comuni della provincia”.