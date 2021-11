Lamezia, in fiamme auto parcheggiata. Incendio domato dai vigili

Disagi alla viabilità in via Adda a Lamezia Terme a causa di un incendio che ha interessato una Minicooper S parcheggiata a bordo strada.

Il rogo, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti, ha interessato la parte anteriore della vettura. Disagi anche per gli abitanti della zona allarmati dal fumo denso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della città della Piana che hanno estinto le fiamme e hanno messo in sicurezza l’area. Presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.