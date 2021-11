Serie B. Reggina-Cittadella 0-1: un gol di Vita ferma la corsa amaranto

Il Cittadella si conferma "bestia nera" per gli amaranto, che vengono sconfitti di misura grazie a un gol di Vita al 12'. Si interrompe così la striscia positiva della Reggina, che dopo tre vittorie consecutive, viene fermata in casa e scivola al quinto posto in classifica. Aglietti schiera i suoi con il 4-4-2, scegliendo Cortinovis al posto dello squalificato Crisetig e riproponendo Ménez dal 1' accanto a Galabinov. Confermato ancora una volta Turati in porta. Gorini sceglie il 4-3-1-2, Mattioli prende il posto dello squalificato Cassandro, Benedetti al posto di Donnarumma e il rientrante Pavan in regia. Coppia d'attacco Okwonkwo-Baldini.

di G.S.M.

Il primo tempo inizia con il Cittadella in avanti, che già al 2' ha un corner a favore. Le condizioni del campo non sono ottimali a causa dell'abbondante pioggia caduta a Reggio in giornata. Il Cittadella si dimostra subito pericoloso e al 9' Turati sventa un pericoloso tiro dal limite di Branca. La Reggina cerca di non farsi schiacciare, ma al 12' il Cittadella passa in vantaggio: ottima combinazione sulla trequarti, Pavan lancia Antonucci sulla sinistra, cross in area dove Vita è solo e batte l'incolpevole Turati. Vantaggio meritato dei granata, che appaiono padroni del campo. La reazione amaranto è affidata alla classe di Ménez, che al 15' ha un'ottima occasione, ma manda a lato.

Tre minuti dopo, altra azione della Reggina, Cortinovis lancia Bellomo, il numero 10 serve Ménez che potrebbe chiudere il triangolo per Cortinovis, ma preferisce tirare in porta, senza esito. Al 29', Di Chiara serve al centro Galabinov, ma il bulgaro fallisce la deviazione sotto porta. Il Cittadella riprende le redini del gioco e al 31' Baldini tenta una rovesciata, Loiacono respinge corto, Antonucci raccoglie e da tira al volo da 15 metri mandando la palla oltre la traversa. Al 34' Ménez serve Hetemaj, tiro del finlandese bloccato da Kastrati. Al 38' altra occasione per il Cittadella, Baldini serve Antonucci, ma Turati riesce a bloccare. Nessun minuto di recupero, si va all'intervallo con il Cittadella meritatamente in vantaggio.

La ripresa si apre con un doppio cambio nella Reggina: Ricci e Montalto per Rivas e Ménez, Aglietti cerca di aumentare il peso dell'attacco sin dall'inizio, pur non modificando l'assetto tattico. Gli amaranto devono cambiare la mentalità e al 47' Bellomo parte dalla sinistra, si accentra e tira, ma la palla finisce a lato. Al 55' Hetemaj raccoglie un pallone rinviato male dalla difesa ospite, serve Ricci che viene murato. Al 57' è ancora Antonucci a rendersi pericoloso, servito da Vita calcia di poco a lato. Al 60', sugli sviluppi di un corner, Montalto gira di testa, ma è bravissimo Kastrati che riesce a parare.

Al 62' il Cittadella sostituisce Antonucci e Okwonkwo con Cuppone e Beretta, mentre la Reggina inserisce Bianchi e Laribi al posto di Cortinovis e Bellomo. Al 63' cross di Loiacono dalla destra, raccoglie Galabinov che di testa impegna Kastrati, ma non riesce a segnare. Tra il 71' e il 72' tra i veneti Branca rileva Mazzocco, mentre tra i calabresi Denis sostituisce uno spento Galabinov. Due minuti dopo, è proprio il neo entrato Tanque che, servito da un tacco di Montalto, calcia in diagonale, ma Kastrati riesce a deviare con la punta delle dita. Al 77', durante una mischia, si accendono gli animi e viene espulso l'allenatore del Cittadella Gorini.

La Reggina si butta in avanti, cercando il gol del pareggio, all'85' Bianchi calcia dal limite, ma il pallone viene deviato in angolo. Il Cittadella riesce a resistere e addirittura sfiora il raddoppio all'89', quando Baldini semina il panico in area amaranto e serve Cuppone al centro, ma Bianchi riesce a salvare sulla linea. Sul capovolgimento di fronte, cross di Ricci, Montalto raccoglie di testa, Kastrati riesce a respingere, sulla palla si avventa Laribi, ma Kastrati riesce nuovamente a negare il pareggio agli amaranto.

Al 91' il Cittadella effettua le ultime due sostituzioni, Donnarumma e Icardi rilevano Benedetti e Vita. L'ultima occasione per il pareggio amaranto è un corner al 96', sul quale si porta in avanti anche Turati, ma senza esito. Il Cittadella riesce a vincere anche questa volta, confermando la sua tradizione positiva al Granillo. Occasione persa per la Reggina che, dopo tre vittorie consecutive, ha una battuta d'arresto. C'è sicuramente rammarico per non aver quantomeno raggiunto il pareggio, ma bisogna riconoscere i meriti del Cittadella, che ha obiettivamente giocato meglio. Il prossimo impegno degli amaranto sarà venerdì 5 a Cosenza.

Nel dopo partita, il tecnico amaranto Alfredo Aglietti non nasconde il rammarico per la sconfitta: "Nel primo tempo abbiamo aperto tre volte il gioco e tre volte siamo andati al cross. Ci sono i meriti degli avversari, nel primo tempo abbiamo sbagliato molto tecnicamente. L'arbitro ha concesso loro di spezzettare il gioco. Ma l'arbitro non dipende da noi, non dobbiamo pensarci troppo. Ci aspettavamo un risultato diverso, è stata una gara a due facce, nel secondo tempo abbiamo fatto decisamente meglio. La B è questa, stavolta gli episodi ci sono girati contro".

Sicuramente la prova degli amaranto non è stata positiva, ma Aglietti invita tutti a non abbattersi: "Abbiamo perso compattezza, non siamo riusciti ad allargare il gioco e allora ho messo dentro due prime punte per cercare di metterla sull'aspetto fisico. Avevamo un pò i reparti lunghi e questo ha fatto il gioco loro. Bravo il loro portiere, abbiamo fatto degli errori e cercheremo di lavorarci. Comunque non facciamo drammi, veniamo da un periodo positivo e anche per questo la sconfitta fa più male".

Banco di prova per Cortinovis, oggi titolare al posto di Crisetig: "Lo riproverò ancora lì. Spesso ci si lamenta che non giocano i giovani, ma i giovani possono fare bene o male e crescono con le difficoltà e con l'esperienza. Non ha fatto male, ha fatto un pò di fatica, quando entra ha un impatto diverso. Volevo dare al centrocampo più freschezza e qualità, ma il ragazzo ha personalità. Con Crisetig avremmo fatto la medesima partita, ho un gruppo valido, non abbiamo perso per la sua assenza".

Conclude Aglietti: "Non dobbiamo abbatterci, bisogna avere equilibrio e non fasciarci la testa. Possiamo iniziare a pensare a Cosenza e fare bene prima della sosta".

TABELLINO

Reggina-Cittadella 0-1 (15' Vita).

Reggina (4-4-2): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Rivas (45' Ricci), Hetemaj, Cortinovis (62' Bianchi), Bellomo (62' Laribi); Ménez (45' Montalto), Galabinov (72' Denis). a disposizione: Micai, Amione, Lakicevic, Liotti, Regini, Gavioli, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Adorni, Perticone, Benedetti (91' Donnarumma); Vita (91' Icardi), Pavan, Branca (71' Mazzocco); Antonucci (62' Cuppone); Okwonkwo (62' Beretta), Baldini. a disposizione: Maniero, D'Urso, Frare, Ciriello, Tavernelli, Mastrantonio, Danzi. Allenatore: Gorini. Ammoniti: Antonucci, Branca, Berretta, Benedetti (C), Loiacono, Ricci, Di Chiara (R); espulsi: al 76' Gorini (all.Cittadella) per proteste.