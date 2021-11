Covid, novembre si apre con due decessi. In 24 ore 56 casi, ma con meno tamponi

Si apre con due decessi (uno nel Catanzarese e uno nel Cosentino) il mese di novembre. Nel bollettino di oggi i nuovi casi in Calabria di Covid-19 sono 56, ma con 1.163 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore. Un netto calo rispetto a ieri, quanto i positivi sono stati 178. (LEGGI)

Il maggior numero dei casi si registra nel Reggino dove i positivi sono 47, seguono Vibo Valentia (+6) e Cosenza (+2), mentre nel Catanzarese e nel Crotonese nessun nuovo caso. Per quanto riguarda i dati del setting fuori regione oggi si registra un solo nuovo positivo.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono stati 87.608, mentre i decessi per o con il coronavirus sono stati 1.451. I guariti di oggi sono 63 per 83.007 persone uscite dall’incubo del Covid. Gli attuali positivi sono in tutto 3.150 (-9).

Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari dove al momento si trovano 102 persone (+4). Nel bollettino è indicato un ricovero in tutte le province fatta eccezione per il Crotonese. In terapia intensiva si trovano 5 pazienti, mentre in isolamento domiciliare si trovano 3.043 persone (-13).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 47, per un totale di 30.806 casi. Attualmente i casi attivi sono 956, di cui 45 ricoveri in reparto (+1); 3 in terapia intensiva; 908 in isolamento domiciliare (+18). I casi chiusi sono 29.850, di cui 29.441 guariti (+28); 409 deceduti. Sono 48 i positivi, di cui 1 fuori regione.

Nel Cosentino da febbraio si sono ammalati in 28.228, mentre oggi in 2. Attualmente i casi attivi sono 1.257, di cui 32 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 1.225 in isolamento domiciliare (-1). I casi chiusi sono 26.971, di cui 26.314 guariti (+1); 657 deceduti (+1).

Nel Catanzarese non si registra alcun nuovo caso, ma da febbraio sono stati 11.587. Attualmente i casi attivi sono 102, di cui 8 ricoveri in reparto (+1); 2 in terapia intensiva; 92 in isolamento domiciliare (-2). I casi chiusi sono 11.485, di cui 11.327 guariti; 158 deceduti (+1).

Nel Crotonese dove, da inizio pandemia i casi totali sono stati 8.630, oggi non si registra alcun nuovo caso. Tuttavia i casi attivi sono 242, di cui 11 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 231 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 8.388, di cui 8.273 guariti; 115 deceduti. Nella giornata di ieri sono stati comunicati 229 positivi in isolamento domiciliare, al posto di 231.

Nel Vibonese i positivi di oggi sono 6, per un totale di 6.961 nuovi casi. Attualmente i casi attivi sono 428, di cui 6 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 422 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6.533, di cui 6.430 guariti; 103 deceduti.

Per quanto riguarda i dati dei positivi al Covid provenienti da un’altra regione o stato oggi si registra un solo positivo, per un totale di 1.396 casi. Gli attuali positivi sono in tutto 165 (+1), di cui nessun ricovero in reparto; 0 in terapia intensiva 165 in isolamento domiciliare (+1). I guariti sono 1.222; i deceduti 9.