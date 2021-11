Crotone. Sfondate le porte del Park and Ride

Porte sfondate al Park and ride di viale Regina Margherita a Crotone. Nella notte ignoti hanno preso do mira l'ingresso della struttura ma, come fa sapere il Comune pitagorico, non hanno rubato alcuna bicicletta.

È quanto rilevato dagli uomini della Polizia Locale allertati dall’amministrazione. Tuttavia in un post su Facebook i ragazzi di Ciclofficina TR22o hanno scritto che diverse bici sono state trafugate.

Nel frattempo l’amministrazione ha attivato gli operai comunali per il ripristino del vetro danneggiato. Nel condannare il gesto l'amministrazione comunica che a breve sarà pubblicato il bando per la gestione della struttura che sarà così disponibile per la comunità cittadina.

(ultimo aggiornamento 15:36)