“Popit” senza marchio Ce venduti in un negozio di Reggio: segnalato commerciante cinese

In occasione della ricorrenza di Halloween, ormai molto diffusa anche in tutta Italia, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad una vasta attività di controllo tra i negozi che vendono oggetti di vario genere per la ricorrenza.

Proprio nel corso di questa attività, i Nas, al termine di un servizio effettuato presso un negozio gestito da un uomo di nazionalità cinese, hanno riscontrato la messa in comemercio di circa 150 giocattoli del tipo “popit” senza il previsto Marchio “Ce” e senza indicazioni sulla sicurezza per i bambini e sul corretto uso per evitare danni alla salute.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro e l’esercente è stato segnalato alle Autorità competenti. Previste sanzioni anche fino a 10 mila euro.